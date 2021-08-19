Очный формат и санитарные правила. Каким будет новый учебный год в Подмосковье

Подмосковье не планирует переходить на дистанционку в новом учебном году. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина. По ее словам, ребят ждет традиционный очный формат занятий.

Школы, колледжи и вузы Подмосковья распахнут свои двери 1 сентября. Ученики сядут за парты, увидят педагогов и друзей.

Но безопасности по-прежнему уделяют особое внимание. Во всех образовательных центрах учтут антиковидные правила.

Безопасность превыше всего. Сохранятся меры санитарной безопасности. Я прошу родителей, учителей, самих ребят отнестись с пониманием к этому Ирина Каклюгина.

По ее словам, переходить на дистанционку в регионе сейчас не планируют.

Ранее стало известно, что 10 школьных ярмарок развернут в Подмосковье в августе.