19 августа 2021, 17:04
Очный формат и санитарные правила. Каким будет новый учебный год в Подмосковье
Подмосковье не планирует переходить на дистанционку в новом учебном году. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина. По ее словам, ребят ждет традиционный очный формат занятий.
Школы, колледжи и вузы Подмосковья распахнут свои двери 1 сентября. Ученики сядут за парты, увидят педагогов и друзей.
Но безопасности по-прежнему уделяют особое внимание. Во всех образовательных центрах учтут антиковидные правила.
Безопасность превыше всего. Сохранятся меры санитарной безопасности. Я прошу родителей, учителей, самих ребят отнестись с пониманием к этому
Ирина Каклюгина.
По ее словам, переходить на дистанционку в регионе сейчас не планируют.
Ранее стало известно, что 10 школьных ярмарок развернут в Подмосковье в августе.