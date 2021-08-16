Около 10 школьных ярмарок проведут в Подмосковье в августе

Школьники смогут найти все необходимые им к началу нового учебного года вещи на 10 ярмарках Подмосковья, которые будут работать в августе. Продавцы предложат одежду, обувь, рюкзаки, канцелярские принадлежности и книги.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, такие ярмарки проводят каждый год.

В 2021-м их открыли 16 августа. Всего на школьных ярмарках развернули около 1,5 тысячи торговых мест.

Школьные базары будут работать в каждом городском округе Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, первые школьные ярмарки начнут работать в Егорьевске, Луховицах, Протвине, Серпухове, Электростали и Шатуре.

При этом в Электростали продавать вещи будут в том числе по специальным социальным картам. Их выпустят организаторы ярмарки.

Социальные карты раздадут льготным категориям жителей. Они дадут право совершать покупки со скидкой 10%.