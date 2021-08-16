Учебный год в России начнется в традиционном формате

Новый учебный год 1 сентября начнется в обычном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с детским омбудсменом РФ Анной Кузнецовой.

По словам Кравцова, дистанционный вариант учебы не рассматривается. Сейчас школы активно готовятся к встрече учеников, готовят праздничные линейки, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Учебный год начнется в обычном очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. <…> Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», — подчеркнул министр.

Кузнецова в этой связи отметила недопустимость принудительного подхода к вакцинации учеников и педагогов. Кравцов согласился с этим, напомнив, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях и этот вопрос Минпросвещения постоянно регулирует.

Ранее инфекционисты заявили, что с началом занятий дети начнут болеть ковидом чаще. Но способы избежать вспышек коронавируса есть. В частности, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что для того, чтобы в школах не было вспышек коронавируса, нужно активнее вакцинировать взрослых.

«Специфическая защита детей есть. Это вакцинация. Если взрослые будут привиты и выработается иммунитет, не заболеют. Главное — не заразить ребенка», — пояснил он в комментарии ТАСС.

Медики ранее отмечали, то у детей коронавирус может протекать легче. Но осложнения после ковида могут быть очень опасны. Они могут развиться у трети заболевших. Осложнения бьют по сердцу, почкам, эндокринным железам, головному мозгу и желудочно-кишечному тракту. В группе риска дети с лишним весом.