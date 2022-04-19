История агронома. Как в условиях санкций развивается семеноводство Подмосковья

Санкции стали новым витком развития для семеноводства в Подмосковье. Например, агроном Василий Блокин-Мечталин рассказал «360», что видит в этом зону роста для бизнеса. Такая ситуация, по его словам, ускорит импортозамещение.

В 2014-м он основал агрофирму «Партнер», а два года назад в селе Горы под Коломной создал самый большой селекционно-семеноводческий центр Подмосковья.

Агрокомплекс насчитывает уже 10 теплиц. Здесь сеют семена томатов, перцев, баклажанов, капусты и сельдерея. Ключевое направление — селекция.

Любаша, Верочка и Софа — так в честь своих дочерей Василий назвал гибриды томатов. На отечественном рынке и рынке СНГ они известны уже более шести лет.

А новые сорта перца — Союз и Пилот — аграрии получат уже будущей зимой. Василий отметил, что селекционная работа — кропотливый труд.

«Вот для того, чтобы перец Пилот смог радовать нас рассадой, как мама и папа, понадобилось примерно шесть лет работы селекционера, чтобы он вывел стабильные линии, которые дадут потом, при скрещивании, отличный гибрид, радующий урожаем и толстой стенкой плода», — объяснил агроном.

Генеральный директор агрофирмы подчеркнул, что санкции — начало новой истории.

Санкции, на мой взгляд, — хороший стимул для того, чтобы идти дальше. Мне стало интересно разрабатывать новые сорта, а еще увеличивать ассортимент Василий Блокин-Мечталин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке компаний, занимающихся импортозамещением.