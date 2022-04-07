Подмосковный Мининвест взял на сопровождение более 60 проектов импортозамещения

Проекты по импортозамещению помогут создать еще 12 тысяч новых рабочих мест в Подмосковье. Сейчас их сопровождают в областном Мининвесте. В проработке более 60 проектов.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева. По ее словам, сейчас, помимо 60 проектов, еще десятки заявок по импортозамещению находятся на рассмотрении.

Бизнес активно включился и готов приступить к реализации проектов импортозамещения Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что на сопровождении находятся проекты с общим объемом инвестиций свыше 33 миллиардов рублей.

Первые из них начнут реализовывать в ближайшее время. Это проекты в сферах производства детского питания, гербицидов, лифтовых лебедок и не только.

Например, для инвесторов запустили программу «Земля на 1 рубль». Задача — обеспечить импортозамещение. Льготу ввели по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.