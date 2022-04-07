facebook_pixel
    07 апреля 2022, 10:57

    Подмосковный Мининвест взял на сопровождение более 60 проектов импортозамещения

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Проекты по импортозамещению помогут создать еще 12 тысяч новых рабочих мест в Подмосковье. Сейчас их сопровождают в областном Мининвесте. В проработке более 60 проектов.

    Подмосковный Мининвест взял на сопровождение более 60 проектов импортозамещения | Изображение 1

    Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева. По ее словам, сейчас, помимо 60 проектов, еще десятки заявок по импортозамещению находятся на рассмотрении.

    Бизнес активно включился и готов приступить к реализации проектов импортозамещения

    Екатерина Зиновьева.

    Она добавила, что на сопровождении находятся проекты с общим объемом инвестиций свыше 33 миллиардов рублей.

    Первые из них начнут реализовывать в ближайшее время. Это проекты в сферах производства детского питания, гербицидов, лифтовых лебедок и не только.

    Например, для инвесторов запустили программу «Земля на 1 рубль». Задача — обеспечить импортозамещение. Льготу ввели по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.