Воробьев заявил о поддержке компаний, занимающихся импортозамещением

Власти Подмосковья окажут поддержку компаниям, которые занимаются или собираются заняться импортозамещением. Такое заявление на заседании регионального правительства сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще одна тема, которой мы уделим сегодня внимание, — это экономика, занятость. Здесь тема импортозамещения очень важна. И наша стратегическая задача — максимально оказать поддержку тем компаниям, которые вынашивали планы, а сейчас готовы реализовать эти проекты в Подмосковье», — сказал Воробьев.

Он добавил, что 25 апреля в регионе стартует конкурс на предоставление субсидий для малого и среднего предпринимательства.

Ранее стало известно, что компания из Солнечногорска, занимающаяся производством сыровяленой колбасы по традиционным итальянским рецептам, намерена расширить рынок сбыта. Воробьев в начале апреля заявил, что для поддержки собственного производства в Московской области существуют региональный и федеральный фонды промышленности.