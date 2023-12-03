Эксклюзив 03 декабря 2023, 20:56 Как убирали снег в Химках. Видео Видео «360»: коммунальные службы приступили к уборке снега в Химках и Балашихе

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Мощный снегопад накрыл Московскую область в воскресенье. Городские коммунальные службы приступили к расчистке улиц. В распоряжении «360» оказалось видео работы снегоуборочной техники в Химках.

На кадрах видно, как улицы буквально заметает снегом, местами уже образовались сугробы. Однако дороги очищены от осадков — для этого в Химках задействовали дворников и спецтехнику. Коммунальщики убирают снег как с проезжей части, так и с тротуаров.

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В Балашихе тоже идет активная работа по уборке сугробов.

Всего на дороги Московской области выведут более тысячи машин. Из-за мощного снегопада коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы, сообщил заместитель руководителя Главного управления содержания территории Подмосковья Никита Анашкин.

Минтранс региона призвал водителей воздержаться от поездок на личном транспорте. В ведомстве также сообщили, что днем в очистке дорог от снега и противогололедной обработке задействовали более 800 единиц спецтехники.