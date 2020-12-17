Субсидии, поддержка инвесторов и гостиниц. Как развивают туризм в Подмосковье

Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, работает масштабная программа помощи туризму.

Для реализации туристического потенциала в Московской области необходима качественная инфраструктура. Поэтому в регионе действуют меры поддержки инвестиций и в гостиничный бизнес Екатерина Зиновьева.

С начала 2020-го инвесторам дали возможность субсидирования части процентной ставки по кредитам, взятых на создание или реконструкцию гостиниц в Подмосковье.

«Также в этом году было выделено более 78 миллионов рублей на компенсацию затрат, понесенных инвесторами на создание инженерной инфраструктуры гостиниц», — сказала Зиновьева.

Есть и другие меры поддержки предпринимателей. Среди них компенсация затрат на покупку оборудования в сфере туризма. С января субсидию получили 167 объектов малого или среднего бизнеса. Это средства на сумму более 690 миллионов рублей.

Помимо прочего, компенсируют затраты на первый взнос при лизинге оборудования. Так, предприниматели смогут вернуть до пяти миллионов рублей, но не более 70% от первого взноса.

Также помогают социальным предпринимателям и тем, кто занят в сфере спорта. Им дают компенсации за аренду, выкуп помещений, оплату коммунальных услуг, ремонт, затраты на инженерную инфраструктуру.

В областных фондах бизнесмены могут получить микрозаем до пяти миллионов рублей или поручительство по кредиту до 50% от его суммы.

В этом году разработали и программу поддержки инвесторов с отдаленных территорий. Среди них Зарайск, Озеры, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамск, Луховицы, Орехово-Зуево, Электрогорск.

Узнать все подробности можно по номеру горячей линии 0150, в центре «Мой бизнес» и на инвестиционном портале.