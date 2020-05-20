Подмосковным предпринимателям компенсируют затраты на покупку оборудования и лизинг

«Производителям будут компенсированы затраты на приобретение оборудования в текущем году и в двух последних месяцах прошлого года. Всего можно будет компенсировать до 50% от стоимости оборудования, но не более 10 миллионов рублей. Также можно компенсировать до 70% затрат, но не более 5 миллионов рублей на первый взнос по лизингу оборудования. Прием заявок продлится до 16 июня 2020 года», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Оснащение предприятия оборудованием — один из наиболее затратных этапов инвестпроекта. Возможность компенсировать часть этих затрат является важной составляющей инвестиционного климата Подмосковья. Для получения субсидии субъект МСП обязательно должен быть зарегистрирован и осуществлять свою деятельность на территории Московской области. Подать заявку на участие в конкурсе можно на портале госуслуг Московской области.