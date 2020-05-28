Строительство и ремонт гостиниц поддержат в Подмосковье. Инвесторы могут получить льготу

Новая мера поддержки гостиничного бизнеса появилась в Подмосковье. Инвесторам поможет правительство. Оно компенсирует часть процентной ставки по кредиту, если его оформили на строительство или ремонт комплексов.

Получить льготу удастся после конкурсного отбора. Участвовать могут все проекты строительства или реконструкции гостиниц с объемом инвестиций не менее 500 миллионов рублей. Однако в них должно быть от 50 номеров.

Мера поддержки действует для гостиничных проектов, которые запустили не раньше 2018 года, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Наталья Егорова.

За счет бюджета Подмосковья компенсируют процентную ставку в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ России Наталья Егорова.

Конкурсный отбор объявят в июне. Подробности по получению компенсации можно узнать по телефону 0150 или электронной почте 0150@mosreg.ru.

Кроме того, правительство готово помочь системообразующим компаниям получить федеральную поддержку. Это больше 100 предприятий в 11 отраслях экономики. Их будут сопровождать вручную.

А все сведения о мерах поддержки бизнеса Подмосковья можно найти на инвестиционном портале.