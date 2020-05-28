    28 мая 2020, 12:22

    Строительство и ремонт гостиниц поддержат в Подмосковье. Инвесторы могут получить льготу

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новая мера поддержки гостиничного бизнеса появилась в Подмосковье. Инвесторам поможет правительство. Оно компенсирует часть процентной ставки по кредиту, если его оформили на строительство или ремонт комплексов.
    Строительство и ремонт гостиниц поддержат в Подмосковье. Инвесторы могут получить льготу

    Получить льготу удастся после конкурсного отбора. Участвовать могут все проекты строительства или реконструкции гостиниц с объемом инвестиций не менее 500 миллионов рублей. Однако в них должно быть от 50 номеров.

    Мера поддержки действует для гостиничных проектов, которые запустили не раньше 2018 года, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Наталья Егорова.

    За счет бюджета Подмосковья компенсируют процентную ставку в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ России

    Наталья Егорова.

    Конкурсный отбор объявят в июне. Подробности по получению компенсации можно узнать по телефону 0150 или электронной почте 0150@mosreg.ru.

    Кроме того, правительство готово помочь системообразующим компаниям получить федеральную поддержку. Это больше 100 предприятий в 11 отраслях экономики. Их будут сопровождать вручную.

    А все сведения о мерах поддержки бизнеса Подмосковья можно найти на инвестиционном портале.