Строительство и ремонт гостиниц поддержат в Подмосковье. Инвесторы могут получить льготу
Получить льготу удастся после конкурсного отбора. Участвовать могут все проекты строительства или реконструкции гостиниц с объемом инвестиций не менее 500 миллионов рублей. Однако в них должно быть от 50 номеров.
Мера поддержки действует для гостиничных проектов, которые запустили не раньше 2018 года, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Наталья Егорова.
За счет бюджета Подмосковья компенсируют процентную ставку в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ РоссииНаталья Егорова.
Конкурсный отбор объявят в июне. Подробности по получению компенсации можно узнать по телефону 0150 или электронной почте 0150@mosreg.ru.
Кроме того, правительство готово помочь системообразующим компаниям получить федеральную поддержку. Это больше 100 предприятий в 11 отраслях экономики. Их будут сопровождать вручную.
А все сведения о мерах поддержки бизнеса Подмосковья можно найти на инвестиционном портале.