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    23 сентября 2021, 15:11

    Жителям Подмосковья напомнили, как в аптеке получить льготные лекарства по электронному рецепту

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Уже более 200 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства оформили в больницах Подмосковья. Такая услуга появилась две недели назад и оказалась очень востребованной.

    Жителям Подмосковья напомнили, как в аптеке получить льготные лекарства по электронному рецепту | Изображение 1

    Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, оформление занимает меньше минуты.

    Электронный рецепт — это удобно. Его невозможно потерять или испортить

    Светлана Стригункова.

    Онлайн-рецепт врач оформляет во время приема пациента. А сам препарат выдадут в аптеках сети «Мособлмедсервис».

    «Информация обо всех выданных рецептах будет храниться в личном кабинете пациента на портале госуслуг Подмосковья», — уточнила Стригункова.

    Чтобы получить лекарство, достаточно назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения. Второй вариант — назвать номер полиса ОМС или СНИЛС.

    Однако возможность получить бумажную версию рецепта тоже сохранили. При желании пациент может попросить оформить его.