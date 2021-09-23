Жителям Подмосковья напомнили, как в аптеке получить льготные лекарства по электронному рецепту

Уже более 200 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства оформили в больницах Подмосковья. Такая услуга появилась две недели назад и оказалась очень востребованной.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, оформление занимает меньше минуты. Электронный рецепт — это удобно. Его невозможно потерять или испортить Светлана Стригункова. Онлайн-рецепт врач оформляет во время приема пациента. А сам препарат выдадут в аптеках сети «Мособлмедсервис». «Информация обо всех выданных рецептах будет храниться в личном кабинете пациента на портале госуслуг Подмосковья», — уточнила Стригункова. Чтобы получить лекарство, достаточно назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения. Второй вариант — назвать номер полиса ОМС или СНИЛС. Однако возможность получить бумажную версию рецепта тоже сохранили. При желании пациент может попросить оформить его.