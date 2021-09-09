Жители Подмосковья смогут получать льготные лекарства по электронному рецепту

В подмосковных поликлиниках появилась новая услуга. Теперь рецепты на льготные лекарства выдают в электронном виде. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Электронные рецепты теперь доступны для получателей льготных лекарств. Получить медикаменты жители смогут в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис».

«Мы продолжаем внедрять цифровые технологии в систему здравоохранения региона. Электронные рецепты на льготные препараты — это удобно. Такой рецепт невозможно испортить или потерять, а при его оформлении врачу не нужно возиться с бумагой. Теперь это все уходит в прошлое. Врач на приеме в информационной системе оформит электронный рецепт, а аптечный пункт просто выдаст препарат», — пояснила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Чтобы получить лекарство в аптеке, пациент должен назвать свои данные: имя, фамилию, дату рождения, номер полиса ОМС или СНИЛС.

Если пациент захочет оформить бумажный вариант рецепта, то это можно также сделать у врача. Информация обо всех рецептах будет доступна в личном кабинете на региональном портале госуслуг.