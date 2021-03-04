Льготники из Подмосковья получили лекарства на 15,4 млрд рублей за год
Лекарствами общей стоимостью 15,4 миллиарда рублей обеспечили льготников из Подмосковья в прошлом году. Это 12 миллионов упаковок препаратов.
В Минздраве региона сообщили, что на территории Подмосковья насчитывается 714 тысяч льготников. В прошлом году выписали 5,5 миллиона рецептов более чем на 15 миллиардов рублей.
Сегодня льготные препараты можно приобрести в 312 аптеках на территории Московской области. Об этом рассказала заместитель директора сети «Мособлмедсервис» Анжела Железина.
Вопрос лекарственного обеспечения жителей в регионе обсудили на заседании комитета Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.
Ранее стало известно, что льготники Подмосковья смогут онлайн получить бесплатный проезд в санатории.