Льготники из Подмосковья получили лекарства на 15,4 млрд рублей за год

Лекарствами общей стоимостью 15,4 миллиарда рублей обеспечили льготников из Подмосковья в прошлом году. Это 12 миллионов упаковок препаратов.

В Минздраве региона сообщили, что на территории Подмосковья насчитывается 714 тысяч льготников. В прошлом году выписали 5,5 миллиона рецептов более чем на 15 миллиардов рублей.

Сегодня льготные препараты можно приобрести в 312 аптеках на территории Московской области. Об этом рассказала заместитель директора сети «Мособлмедсервис» Анжела Железина.

Вопрос лекарственного обеспечения жителей в регионе обсудили на заседании комитета Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

Ранее стало известно, что льготники Подмосковья смогут онлайн получить бесплатный проезд в санатории.