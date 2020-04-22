Как организациям оформить цифровые пропуска для сотрудников? Ответили в Мининвесте Подмосковья

Сведения понадобится отправить через портал uslugi.mosreg.ru. Организация может подать одну заявку на всех сотрудников для оформления пропусков на работу. Они будут действовать до 30 апреля. Сотрудники могут сделать это и индивидуально.

«В соответствии с постановлением необходимо указать, что компания работает и сколько там человек, плюс на каждого получить пропуск», — объяснила Наталья Егорова.

Она добавила, что у организаций, которые не зарегистрированы на портале госуслуг, есть два варианта получения пропусков.

«Первый вариант — зарегистрировать от имени представителя юридическое лицо и от имени юрлица централизованную заявку подавать. И второй вариант: если по каким-то причинам невозможно, то тогда сотрудники сами оформляют себе пропуск и указывают, что едут на работу», — сказала Егорова.

Подробные инструкции размещены, соответственно, на портале uslugi.mosreg.ru.

Так, жителям Подмосковья необходимо получить пропуск, если в условиях самоизоляции они продолжают ездить на работу. В этом случае он выдается один раз и действует до 30 апреля.