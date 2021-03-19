Как лечат эндометриоз? Телемост из операционной в Италии организовали на конференции в Сколково

Каждая десятая женщина на планете страдает эндометриозом. Болезнь коварная — то протекает бессимптомно, то мучает болями и лишает возможности забеременеть. Одно хорошо — эндометриоз лечится, а как с ним справиться даже в самых сложных случаях — всему миру на конференции в Сколково показали подмосковные врачи и известный итальянский профессор.

Источник фото: телеканал «360»

Для собравшихся в Сколково организовали прямое включение из центра лечения эндометриоза на юге Италии. За операционным столом — гинеколог-онколог Марио Мальцони.

Источник фото: телеканал «360»

Эндометриоз — это болезнь, при которой клетки, выстилающие матку изнутри, вдруг начинают расти в других местах — там, где им находиться не положено. Недуг год от года молодеет, может протекать бессимптомно, или наоборот — сопровождаться болью.

«Эндометриоз очень часто нарушает качество жизни и женщина зачастую половину своих дней проводит на больничном или дома с приемом обезболивающих препаратов», — объяснил руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией МОНИИАГ, профессор Александр Попов.

Источник фото: телеканал «360»

Уникальные кадры прямо из операционной и другие подробности — в сюжете «360».