В Испании легализовали эвтаназию. Процедура помогает достойно уйти из жизни, но в России к ней пока не готовы

В Испании одобрили законопроект о праве на смерть для неизлечимо больных людей. Сегодня эвтаназия доступна далеко не везде, Россия тоже среди стран, которые еще не решились узаконить добровольную смерть.

Испания стала одиннадцатой страной, в которой легализовали эвтаназию. Законопроект, разрешающий оказывать медицинское содействие человеку, который хочет добровольно уйти из жизни из-за тяжелой болезни, в нижней палате парламента Испании (Конгрессе) приняли большинством голосов — 202 против 141, пишет издание La Vanguardia.

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Раньше в королевстве за эвтаназию могли посадить на срок до 10 лет, проблема недоступности добровольной смерти в стране не раз поднималась как в прессе, так и в произведениях культуры и искусства, например, в кинематографе (в ленте «Море внутри» режиссера Алехандро Аменабара).

В силу документ, разрешающий помогать людям достойно уйти из жизни, вступит через три месяца. За это время в Испании должны сформировать контрольные комитеты, которые будут рассматривать и обрабатывать запросы на проведение процедуры.

Счастливое меньшинство?

Сегодня эвтаназия разрешена еще в 10 странах. Первооткрывателями в этой области были Нидерланды, где еще в 1984 году признали добровольную смерть приемлемой, а в 2002-м узаконили процедуру, этому примеру в том же году последовала Бельгия. В Орегоне, США, медицинскую помощь в самоубийстве для смертельно больных разрешили в 1994-м, в 2008, 2013 и 2015 годах аналогичные меры приняли штаты Вашингтон, Вермонт и Калифорния. Также эвтаназия доступна в Люксембурге, Канаде и Германии, Новой Зеландии, Португалии, Колумбии, Австралии и Швейцарии.

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Остальные страны либо законодательно не регулируют добровольную смерть, но и не легализуют ее, либо запрещают. Так, в России, Казахстане, Азербайджане и штате Джорджия, США, эвтаназия законодательно запрещена. За «ускорение смерти пациента по его просьбе» — именно так эвтаназия классифицируется в российском праве — полагается уголовное наказание. В России, например, за это будут судить как за убийство.

Такие случаи уже были. Один из них произошел в Иркутской области: мужчина убил тяжело больную жену, за которой ухаживал несколько лет — «чтобы не мучилась». Женщина сама просила супруга облегчить жизнь себе и ей, это даже подтверждал ее сын. Но суд это обстоятельство не смягчило — приговор выносить должны были по статье об обычном убийстве.

Россия не готова

В России не раз поднимался вопрос легализации эвтаназии, но каждый раз общественность реагировала очень бурно и неоднозначно. В 2019 году министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что решение в этом вопросе должны будут принимать сами люди, а не власти. Однако врачи уверены, что в России практика эвтаназии не приживется и пока страна к такому не готова.

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин объяснил, что за рубежом эвтаназия возможна из-за пути развития общества, где первостепенен индивидуализм и желания человека, если, конечно, они не противоречат закону.

«Но если человек в своем уме, контролирует себя и высказывает такое пожелание, потому что его болезнь смертельная и он не хочет получать страдания, общество должно сделать так, чтобы человек до последних минут жизни не получал их», — объяснил он.

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Черемушкин добавил, что современная медицина может четко контролировать состояние человека, облегчать его в случае необходимости, чтобы потребности в эвтаназии просто не возникало.

«Любые аспекты проблемы либо лекарствами, либо другими способами могут смягчаться, чтобы человек не был настолько удручен, чтобы думать о самоубийстве. Это же в основном социальная проблема», — заключил он.

Сейчас еще рано

В настоящее время эвтаназия в России не нужна, считает специалист по паллиативной помощи в институте Герцена Гузель Абузарова.

По ее словам, у нас еще слаба законодательная база, и если мы введем эвтаназию, то «попадет под нее всяк», и будет злоупотребление. У нас еще сознание народа недостаточно высокое, чтобы водить «этот очень правильный, но очень суровый инструмент регулирования», заметила Абузарова.

«У нас еще и законодательная база, и вообще судебная система несовершенна. Мы находимся в стадии развития, становления», — объяснила собеседница «360». При этом она заметила, что Россия очень правильно идет.

Абузарова рассказала, что например, по паллиативной помощи мы идем такими темпами, которые не видела вообще мировая структура развития паллиативной помощи. Об этом, по ее словам, говорят коллеги из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и из всемирной ассоциации паллиативной помощи.