Врачи назвали пять незаметных симптомов рака

Онкологические заболевания часто проявляются в виде безобидных симптомов. Большинство людей не обращают внимания на эти сигналы. О пяти таких случаях рассказали немецкие врачи.

Если у человека наблюдается постоянный кашель, то ему необходимо обследоваться. Данный симптом может указывать на развитие онкологического заболевания в легких, сообщила специалист Центра профилактики рака Тереза Бартоломью изданию Focus.

Изжога может появиться из-за стресса или рациона с повышенным содержанием жирной и сладкой еды, однако постоянное проявление такого симптома может указывать на развитие рака горла или гортани.

Внимательным также стоит быть и по отношению к родинкам, которые могут перерасти в злокачественную меланому. Сигналами для беспокойства в таком случае станут стойкий зуд или жжение в области пятна.

Симптомом новообразования может быть и кровь в стуле. Иногда подобный дискомфорт вызывают геморрой или анальные трещины. При этом постоянно увеличенные лимфатические узлы тоже являются одним из возможных признаков рака. Врачи советуют незамедлительно пройти обследование, если вы обнаружили у себя один из указанных выше симптомов.

Ученые также перечислили вирусы, которые могут привести к раку. Пока им известно о семи типах возбудителей инфекции. Они всю жизнь находятся в человеческом организме, но к болезни приводят при определенных условиях. Об этом рассказал главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии имени Блохина Владимир Гурцевич.