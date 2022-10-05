Эксперты рассказали о переменах на рынке жилья в Подмосковье | 360°

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Эксперты рассказали о переменах на рынке жилья в Подмосковье

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Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина выступила на международном фестивале «Зодчество». Она отметила глобальные изменения в качестве жилой среды региона. В дискуссии приняли участие представители власти, проектных институтов и девелоперы.

«Наши жители хотят принципиально нового уровня жизни. Для профессионального сообщества это новый и интересный вызов. Поэтому мы пригласили на наши дискуссии в рамках „Зодчества“ людей, которые привыкли видеть за понятием „жилье“ значительно большее и имеют опыт создания успешных проектов», — сказала Кузьмина.

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Эксперты отметили, что для создания инфраструктуры важен комплексный подход, результаты социологических исследований и изучение приоритетов жителей.

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Генеральный директор концерта «Крост» Алексей Добашин отметил, что сейчас люди не просто живут в приобретенной квартире — они пользуются всем кварталом и его функциями, которые формируют жилую среду. Спикер отметил важность якорных территорий, которыми могут стать индустриальные парки. Такой опыт используют в Солнечногорске, где работает парк Green Club. Он не только укрепляет промышленный суверенитет Подмосковья, но и привлекает к работе молодежь.

Председатель экспертного совета при Мособлдуме Игорь Шаповалов отметил, что важно также говорить о сложившихся населенных пунктах, в которых необходима модернизация транспортной системы и создание связей между районами и нового формата жилья. Им может стать индивидуальное жилое строительство. Как отметила Александра Кузьмина, ИЖС — это новый формат загородной застройки, который необходимо обеспечить качественной инфраструктурой и благоустройством.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Благоустройство

Строительство

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