Качество воды в подмосковном ЖК «Раменский» станет лучше в декабре | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 14:59 Качество воды в подмосковном ЖК «Раменский» станет лучше в декабре

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В Раменском приступили к пусконаладочным работам на новом водозаборном узле. Его строительство позволило обеспечить чистой водой 3,5 тысячи домов в ЖК «Раменский». Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Водозаборный узел, резервуар и станция обезжелезивания появились на Северном шоссе. Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что производительность комплекса составит 1500 кубометров в сутки.

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На объекте обустроили две артезианские скважины, построили два резервуара и станцию обезжелезивания. Рабочие приступили к пусконаладочным работам, а переход в штатный режим работы запланирован на декабрь этого года.

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Работы проводили по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2026 годы.

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