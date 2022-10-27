Качество воды в подмосковном ЖК «Раменский» станет лучше в декабре | 360°

27 октября 2022, 14:59
Качество воды в подмосковном ЖК «Раменский» станет лучше в декабре
В Раменском приступили к пусконаладочным работам на новом водозаборном узле. Его строительство позволило обеспечить чистой водой 3,5 тысячи домов в ЖК «Раменский». Об этом сообщили в МинЖКХ региона.
Водозаборный узел, резервуар и станция обезжелезивания появились на Северном шоссе. Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что производительность комплекса составит 1500 кубометров в сутки.
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На объекте обустроили две артезианские скважины, построили два резервуара и станцию обезжелезивания. Рабочие приступили к пусконаладочным работам, а переход в штатный режим работы запланирован на декабрь этого года.
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Работы проводили по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2026 годы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что посетит деревню Подлипки после жалоб местных жителей. Они сообщили о плохой связи и отсутствии магазина в населенном пункте.
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