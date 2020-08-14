Качество воды улучшится у 22 тысяч жителей Люберец после запуска новой насосной станции

Положительное заключение по данному объекту было получено у ГАУ «Московская областная государственная экспертиза» 30 июля. Сейчас ведется подготовка аукционной документации для проведения конкурсных процедур на определение подрядчика.

«Всего в 2020 году в Московской области будет построено и модернизировано 40 объектов водоснабжения, в результате качественную питьевую воду в свои дома получат дополнительно более 256 тысяч подмосковных жителей, — сообщил Антон Велиховский министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Ранее губернатор Подмосковья продлил программу „Чистая вода“ по обеспечению жителей чистой питьевой водой до 2024 года».

Программа губернатора «Чистая вода» реализуется в Московской области с 2014 года в рамках национального проекта «Экология». За шесть лет в регионе улучшено качество питьевой воды у более 1,5 миллиона жителей, построено и модернизировано несколько сотен объектов водоснабжения.