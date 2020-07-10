«Перебои прекратятся». Жителям двух деревень Балашихи обновят водопровод
Долгое время жители двух деревень сталкивались с трудностями. Замена магистрального водопровода и его закольцовка позволят избежать перебоев в работе.
Когда не было закольцовки, при отключении старого аварийного трубопровода жители оставались без воды. Специалисты решают эту проблему. Об этом сообщил генеральный директор компании «Балашихинский водоканал» Сергей Степашин.
Жители получат закольцованный водопровод с новыми современными задвижками, так что перебои с водой прекратятсяСергей Степашин.
По программе капитального ремонта компания выделила на эти работы личные средства. По словам Степашина, трубопровод уже проложили по Центральной улице.
«Год назад у жителей деревень была вода с водозаборного узла с артезианских скважин, не имевшая должного качества. Поэтому мы решили протянуть новый водопровод с водозаборного узла из Саввино», — рассказал Степашин.
Он отметил: это стало началом подачи чистой воды в Пуршево и Соболиху. Следующий этап — замена лучевых трубопроводов на маленьких улицах деревень.
Вместе с тем в 2020 году компания реконструирует Феннинскую районную канализационно-насосную станцию. Продолжается и замена трубопроводов в Саввине, Павлине. Еще модернизируют станцию водозаборного узла в Новом Милете.