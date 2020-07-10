«Перебои прекратятся». Жителям двух деревень Балашихи обновят водопровод

Источник фото: Константин Роик

Долгое время жители двух деревень сталкивались с трудностями. Замена магистрального водопровода и его закольцовка позволят избежать перебоев в работе.

Когда не было закольцовки, при отключении старого аварийного трубопровода жители оставались без воды. Специалисты решают эту проблему. Об этом сообщил генеральный директор компании «Балашихинский водоканал» Сергей Степашин.

Источник фото: Константин Роик

Жители получат закольцованный водопровод с новыми современными задвижками, так что перебои с водой прекратятся Сергей Степашин.

По программе капитального ремонта компания выделила на эти работы личные средства. По словам Степашина, трубопровод уже проложили по Центральной улице.

Источник фото: Константин Роик

«Год назад у жителей деревень была вода с водозаборного узла с артезианских скважин, не имевшая должного качества. Поэтому мы решили протянуть новый водопровод с водозаборного узла из Саввино», — рассказал Степашин.

Он отметил: это стало началом подачи чистой воды в Пуршево и Соболиху. Следующий этап — замена лучевых трубопроводов на маленьких улицах деревень.

Источник фото: Константин Роик

Вместе с тем в 2020 году компания реконструирует Феннинскую районную канализационно-насосную станцию. Продолжается и замена трубопроводов в Саввине, Павлине. Еще модернизируют станцию водозаборного узла в Новом Милете.