Воробьев рассказал о реализации проекта «Чистая вода» в Подмосковье

Работа по обеспечению жителей Московской области чистой питьевой водой продолжается уже несколько лет. Сейчас ВЗУ появляются в небольших населенных пунктах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

Главной задачей программы была очистка воды от примесей, которые в ней образовывались. За прошедшее время удалось сделать очень многое.

«Маленькие населенные пункты оснащаем водозаборными узлами <…> Когда приходит чистая вода в Ногинск, в Орехово-Зуево, Павловский Посад, Балашиху, Талдом и другие территории. Все это, безусловно, очень важно», — рассказал губернатор.



В следующем году качество питьевой воды улучшится еще для полумиллиона жителей Подмосковья.

В Подмосковье строят новые и обновляют уже существующие водозаборные узлы. До конца этого года такая работа пройдет в 15 муниципалитетах.

В Коломенском округе построили 16 новых станций обезжелезивания. Работы по реконструкции водозаборных узлов идут в Можайском, Волоколамском, Дмитровском и других округах.

В поселке Мещерское Чеховского городского округа подрядчик строит новый водозаборный узел и станцию очистки воды. Новые фильтры не только очистят воду от железа, но заберут оттуда бром и фтор.

Все принятые в регионе меры позволили Московской области войти в пятерку лучших регионов Центрального федерального округа по обеспечению жителей качественной питьевой водой. Всего за последние шесть лет более 1,5 миллиона граждан Московской области получили чистую воду.