Подмосковье 13 декабря 2022, 10:08 Качество питьевой воды выросло еще у 2 тысяч жителей Шатуры

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья установило новую станцию обезжелезивания на ВЗУ в микрорайоне Керва города Шатуры. Более двух тысяч местных жителей начали получать качественную питьевую воду.

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«Новая современная станция обезжелезивания воды полностью введена в эксплуатацию. Оборудование по очистке от механических примесей всех видов железа улучшило качество воды до показателей СанПиНа», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Станция позволяет очищать более тысячи кубометров воды в час. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности более двух тысяч жителей микрорайона.

Объект построили в течение 2022 года по подмосковной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2026 годы. На этой неделе новые станции водоочистки заработали также в деревнях Самойлиха и Шарапово округа Шатура.

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