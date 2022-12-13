13 декабря 2022, 09:58
Жители деревни Самойлиха в Подмосковье начали получать очищенную от железа воду
Еще одна новая станция водоочистки приступила к работе в городском округе Шатура. Чистую питьевую воду начали получать жители деревни Самойлиха.
Реклама
«Новая блочно-модульная станция обезжелезивания воды работает на ВЗУ с 12 декабря. Ее производительность составляет 240 кубометров воды в час, что позволяет обеспечивать качественной питьевой водой 124 жителя деревни Самойлиха», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
Ранее анализы выявили, что вода на местном ВЗУ не соответствует требованиям Роспотребнадзора. В ней было много железа, что недопустимо. Новое оборудование решило эту проблему, очищая сырье от примесей.
Аналогичную станцию по очистке воды открыли в деревне Шарапово округа Шатура, 240 жителей начали получать качественные услуги ЖКХ.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Шатура
Реклама
Реклама