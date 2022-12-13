Подмосковье 13 декабря 2022, 09:58 Жители деревни Самойлиха в Подмосковье начали получать очищенную от железа воду

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Еще одна новая станция водоочистки приступила к работе в городском округе Шатура. Чистую питьевую воду начали получать жители деревни Самойлиха.

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«Новая блочно-модульная станция обезжелезивания воды работает на ВЗУ с 12 декабря. Ее производительность составляет 240 кубометров воды в час, что позволяет обеспечивать качественной питьевой водой 124 жителя деревни Самойлиха», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее анализы выявили, что вода на местном ВЗУ не соответствует требованиям Роспотребнадзора. В ней было много железа, что недопустимо. Новое оборудование решило эту проблему, очищая сырье от примесей.

Аналогичную станцию по очистке воды открыли в деревне Шарапово округа Шатура, 240 жителей начали получать качественные услуги ЖКХ.

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