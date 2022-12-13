Подмосковье 13 декабря 2022, 09:40 Новая станция очистки воды заработала в деревне Шарапово под Шатурой

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Жителей деревни Шарапово в Подмосковье обеспечили чистой водой. В Министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили о начале работы новой станции водоочистки.

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«Современная станция обезжелезивания воды полностью введена в эксплуатацию. Оборудование улучшило качество добываемой воды до показателей, соответствующих нормативам СанПиНа», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Объект способен быстро и качественно очищать воду от примесей железа, что позволяет полностью обеспечить потребности 240 жителей деревни. Станцию построили в течение 2022 года, после того как проведенные исследования подтвердили неудовлетворительный состав подаваемой воды.

На прошлой неделе еще одну новую станцию очистки воды ввели в эксплуатацию в деревне Голубевой в Егорьевске.

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