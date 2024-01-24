24 января 2024, 10:45
Качество организации работы медсестер проверили в больницах Раменского и Бронниц
Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Подмосковья Марат Ахметов посетил больницы Раменского и Бронниц. Он высоко оценил работу, которую проводит администрация учреждений.
Марат Ахметов осмотрел несколько отделений больниц и оценил произошедшие там изменения.
Реклама
«Сегодня мы оцениваем изменения, которые происходят в медицинском учреждении, и Раменская больница порадовала. Все те замечания, которые мы делали при первом выезде практически все устранены. Чувствуется, что администрацией больницы проводится серьезная работа в этом направлении», — сказал он.
Специалист также высоко оценил работу главной медсестры Ирины Горбуновой и коллектива старших медсестер больницы в Раменском.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Больницы
Раменское
Бронницы
Реклама
Реклама