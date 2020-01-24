Юбилей Антона Чехова отметят в музее-заповеднике «Мелихово». В честь этого откроют лабораторию драматургов

29 января в музее-заповеднике «Мелихово» отметят юбилей великого драматурга Антона Чехова. Приглашены все: вход на торжество бесплатный.

В этом году исполняется 160 лет со дня рождения Антона Павловича. Как и всегда, «Мелихово» с размахом отметит это событие.

«Это единственная усадьба-театр в стране, вернее, со своим театром, труппой, которая играет спектакли с аншлагом», — отметила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Ночь искусств в «Мелихово». Источник фото: телеканал «360»

В честь юбилея писателя музей-заповедник приготовил подарок молодым драматургам — запуск творческой лаборатории «Чехов: Non Fiction». Это буквально эксперимент в поисках форм современного театра. Нон-фикшн — значит без вымысла, история из действительности. И все на радость зрителям.

«Мы бы не хотели инсценировок по его произведению, и мы бы не хотели пьес впрямую от начала до конца — биографию Чехова», — рассказал член экспертного совета лаборатории Рустем Фесак.

Музей-заповедник «Мелихово». Источник фото: телеканал «360»

Вместо этого ждут историю о событиях эпохи Антона Павловича или основанную на его размышлениях. Ассоциации могут быть куда более витиеватыми. Как и сами объяснения кураторов творческой лаборатории. В пример приводят банку огурцов «Дядя Ваня». Вот он — Чехов в современности.

«Когда-то Чехов был молодым драматургом и писал провокационные пьесы. Они до сих пор остаются современными и по содержанию и по форме», — добавил Рустем Фесак.

Музей-заповедник «Мелихово». Источник фото: телеканал «360»

Феномен Чехова изучают в других странах и охотно ставят в зарубежных театрах наравне с Диккенсом. Каким иностранцы видят Чехова, покажет международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». На него уже поступило рекордное количество заявок. И к этому событию готовятся не только в мире искусства.

«Музей-заповедник имеет еще одну большую территорию. И вот мы в этом году займемся благоустройством и дадим возможность фестивалю разрастись», — поделилась Елена Харламова.

Театральный марафон пройдет c 22 по 30 мая. Но чтобы погрузиться в мир Чехова, не нужно ждать весны. Отправиться в «Мелихово» можно хоть сейчас, там регулярно играют спектакли и устраивают тематические встречи.