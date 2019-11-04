Окунуться в мир Чехова. «Ночь искусств» прошла в музее «Мелихово»

В рамках «Ночи искусств» по всему Подмосковью работали 125 площадок. Форматы мероприятий были самые разные — от перформансов и концертов до квестов и кинопоказов. В музее-заповеднике Антона Павловича Чехова «Мелихово» в этот вечер прошли не только спектакли, но мастер-классы и экскурсии.

Этому роялю Бехштейна больше века — студент консерватории им. Чайковского Никита Мелихов прикасается к его клавишам бережно, будто боится потревожить.

«Очень необычные чувства, потому что необычное место, в такой комнате когда стоит большой концертный рояль. Особая теплота звука и прикосновение немножко другое, потому что это слоновая кость, а не пластик», — делится участник всероссийской акции «Ночь искусств» Никита Мелихов.

Источник фото: телеканал «360»

Та самая «Палата № 6» и еще десятки произведений были написаны в этой самой комнате. Она помнит не только Чехова-писателя, но и Чехова-доктора, который творил чудеса не только за письменным, но и за операционным столом.

Источник фото: телеканал «360»

Узнать новое о жизни классика, всмотревшись в портреты близких ему людей, разглядеть детали, которые именно этой ночью, кажется, обретают новые, удивительные смыслы, пришли зрители в музей-заповедник писателя.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

«После реконструкции открыли комнату мамы А. П. Чехова, и что в этой комнате находятся подлинные карты, которыми в свое время играла его мама, вот это для меня новое, потому что мы здесь довольно часто бываем», — делится участница акции «Ночь искусств» Оксана Межецкая.

Источник фото: телеканал «360»

Жизнь и творчество Чехова — как единое сценическое полотно. Зрителям представили инсценировки мелиховского театра «Чеховская студия».

Источник фото: телеканал «360»

«Вроде бы с одной стороны все просто у Антона Павловича, всегда и рассказы и все, но вот как бы видите, пот проступает после того, как отыграешь такую небольшую сцену, потому что за этой простотой кажущейся кроются очень серьезные, порой даже драматичные и трагические судьбы человека», — сказал артист мелиховского театра «Чеховская студия» Антон Белый.

Источник фото: телеканал «360»

А вот знаменитая «Чайка» в этот раз предстала неожиданно в виде оригами — их делали на мастер-классе все желающие.

Источник фото: телеканал «360»

Еще на мастер-классах музея можно было узнать, что такое современное искусство — зентангл.

Источник фото: телеканал «360»

«Хочется посмотреть, узнать какие-то новые вещи, вот это для меня искусство какое-то новое, захотелось попробовать», — поделился участник акции «Ночь искусств» Стефан Стаменкович.