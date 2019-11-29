Зимние выходные в уютном Чехове: покормить страусов, погулять по старинным усадьбам Мелихово и Пешково

Подмосковный город Чехов небольшой, но достаточно уютный. В нем есть все и для любителей современной жизни: большие торговые центры, кинотеатр, суши-бар, магазины, и для любителей тишины: скверы, церкви и усадьбы. Как отдохнуть зимой в Чехове — в проекте «Зима в Подмосковье».

В пятнадцати километрах от Чехова находится страусиная ферма, здесь можно прогуляться, покормить экзотичных птиц и захватить необычный сувенир – страусиное яйцо. Как рассказали на ферме, его хватит на приготовление нескольких яичниц, стоит оно 1,8 тысячи рублей. Билет на ферму для взрослого обойдется в 400 рублей, детский билет стоит в два раза дешевле.

Источник фото: телеканал «360»

Следующая остановка - усадьба писателя Антона Павловича Чехова Мелихово, где он жил семь лет, за это время было написано 42 произведения. На большой и красивой территории можно погулять и посмотреть достопримечательности, посетить музей. Он работает каждый день с 10:00 до 17:00, кроме понедельника и последней пятницы каждого месяца – санитарный день.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

В Чехове сохранилась старинная почта — ныне музей «Почтовое отделение в Лопасне», здесь представлен настоящий почтовый «офис» образца XIX века, сохранились и интерьеры, и техника, и бланки. Экскурсионную программу дополнит военно-исторический Музей Памяти 1941–1945 годов, построенный в виде блиндажа.

Источник фото: телеканал «360»

После насыщенного экскурсиями дня переночевать можно в комплекс отдыха «Усадьба Пешково», поужинать, сходить в русскую баню и сыграть в бильярд.