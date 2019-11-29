  • Зимние выходные в уютном Чехове: покормить страусов, погулять по старинным усадьбам Мелихово и Пешково

    29 ноября 2019, 20:03

    Александр Акишин, Анастасия Уткина, Жанна Самардакова

    Подмосковный город Чехов небольшой, но достаточно уютный. В нем есть все и для любителей современной жизни: большие торговые центры, кинотеатр, суши-бар, магазины, и для любителей тишины: скверы, церкви и усадьбы. Как отдохнуть зимой в Чехове — в проекте «Зима в Подмосковье».
    Зимние выходные в уютном Чехове: покормить страусов, погулять по старинным усадьбам Мелихово и Пешково

    В пятнадцати километрах от Чехова находится страусиная ферма, здесь можно прогуляться, покормить экзотичных птиц и захватить необычный сувенир – страусиное яйцо. Как рассказали на ферме, его хватит на приготовление нескольких яичниц, стоит оно 1,8 тысячи рублей. Билет на ферму для взрослого обойдется в 400 рублей, детский билет стоит в два раза дешевле.

    Зимние выходные в уютном Чехове: покормить страусов, погулять по старинным усадьбам Мелихово и Пешково | Изображение 1
    Зимние выходные в уютном Чехове: покормить страусов, погулять по старинным усадьбам Мелихово и Пешково | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Следующая остановка - усадьба писателя Антона Павловича Чехова Мелихово, где он жил семь лет, за это время было написано 42 произведения. На большой и красивой территории можно погулять и посмотреть достопримечательности, посетить музей. Он работает каждый день с 10:00 до 17:00, кроме понедельника и последней пятницы каждого месяца – санитарный день.

    Зимние выходные в уютном Чехове: покормить страусов, погулять по старинным усадьбам Мелихово и Пешково | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»
    Зимние выходные в уютном Чехове: покормить страусов, погулять по старинным усадьбам Мелихово и Пешково | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    В Чехове сохранилась старинная почта — ныне музей «Почтовое отделение в Лопасне», здесь представлен настоящий почтовый «офис» образца XIX века, сохранились и интерьеры, и техника, и бланки. Экскурсионную программу дополнит военно-исторический Музей Памяти 1941–1945 годов, построенный в виде блиндажа.

    Зимние выходные в уютном Чехове: покормить страусов, погулять по старинным усадьбам Мелихово и Пешково | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    После насыщенного экскурсиями дня переночевать можно в комплекс отдыха «Усадьба Пешково», поужинать, сходить в русскую баню и сыграть в бильярд.