24 мая 2023, 09:08
Ярмарки вакансий пройдут на фестивале для предпринимателей в Чехове 27 мая
Фестиваль «Сделано в Чехове» пройдет в Подмосковье 27 мая в рамках Недели предпринимательства. На площадке Дворца спорта «Олимпийский» проведут выставку-ярмарку местных производителей, а также мастер-классы, лекции и другие мероприятия.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, в ходе фестиваля также пройдет выставка промышленных предприятий, ярмарка вакансий и лекции от местных предпринимателей.
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Неделя предпринимательства пройдет в Подмосковье с 22 по 28 мая. В это время для владельцев бизнеса региона проведут разноформатные мероприятия.
В ведомстве напомнили, что в Подмосковье действуют меры поддержки предпринимателей, а также создан центр «Мой бизнес». Узнать подробнее о его услугах можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей. Это особенно необходимо сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Чехов
Поддержка предпринимателей в Московской области
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