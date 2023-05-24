Подмосковье 24 мая 2023, 09:08 Ярмарки вакансий пройдут на фестивале для предпринимателей в Чехове 27 мая

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Фестиваль «Сделано в Чехове» пройдет в Подмосковье 27 мая в рамках Недели предпринимательства. На площадке Дворца спорта «Олимпийский» проведут выставку-ярмарку местных производителей, а также мастер-классы, лекции и другие мероприятия.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, в ходе фестиваля также пройдет выставка промышленных предприятий, ярмарка вакансий и лекции от местных предпринимателей.

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Неделя предпринимательства пройдет в Подмосковье с 22 по 28 мая. В это время для владельцев бизнеса региона проведут разноформатные мероприятия.

В ведомстве напомнили, что в Подмосковье действуют меры поддержки предпринимателей, а также создан центр «Мой бизнес». Узнать подробнее о его услугах можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей. Это особенно необходимо сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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