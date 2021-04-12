Фермерская ярмарка «Постный день» началась в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде стартовала вторая подряд ярмарка «Постный день». Жители могут приобрести фермерские продукты. Часть из них предлагают по сниженной цене, чтобы поддержать малоимущих и пенсионеров.

Ярмарка пройдет до 18 апреля. Здесь создали 30 торговых мест, сообщили в областном Минсельхозпроде.

Помимо фермерских продуктов, представили широкий выбор сувениров, одежды для детей и взрослых. Палатки развернули рядом с домом №203В на проспекте Красной Армии.

В пятницу, 16 апреля, здесь организуют культурную программу. Она подойдет для участников всех возрастов.

До начала мая проведут 33 ярмарки «Постный день». Все они состоятся в Московской области.

Их организуют в Домодедове, Егорьевске, Коломне, Лотошине, Котельниках, Краснознаменске, Луховицах, Мытищах, Пушкино, Павловском Посаде, Фрязине, Чехове, Электростали, Одинцове, Сергиевом Посаде, Серпухове и Солнечногорске.

Здесь предложат сыры, фрукты, овощи, гастрономию, сувениры и товары народных промыслов.