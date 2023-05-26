Подмосковье 26 мая 2023, 16:54 Ягодная ферма из Дмитрова увеличит производство земляники в два раза Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Ферма из села Дмитровцы под Коломной получила грант на развитие хозяйства. Благодаря этому она увеличит объем производства ягод до 20 тонн в год.

Хозяйство получило поддержку по программе «Семейная ферма». Размер выплаты составил 9,3 миллиона рублей.

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«Крестьянско-фермерское хозяйство получило государственную поддержку в размере 9,3 миллиона рублей. На эти средства ферма планирует увеличить объемы производства ягоды до 20 тонн в год», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

На полученные средства ферма закупит конструкции для выращивания земляники в защищенном грунте, это высокотехнологичные пленочные тоннели, которые позволят получать урожай несколько раз за сезон.

Предприятие планирует реализовывать свою продукцию в магазинах и торговых сетях.

Всего в этом году на развитие фермерских хозяйств Подмосковье выделило более 100 миллионов рублей. Победителями конкурса грантов в этом году стали семь участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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