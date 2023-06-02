Подмосковье 02 июня 2023, 16:57 Итоги предварительного голосования за кандидатов для участия в выборах от «Единой России» подвели в Подмосковье

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Подмосковная фракция партии «Единая Россия» утвердила итоги предварительного голосования. Оно прошло на территории 10 округов, где осенью проведут муниципальные выборы. Кроме того, жители голосовали за претендентов на кампанию по довыборам в Мособлдуму в Пушкино.

Как рассказали в Мособлдуме, в голосовании приняли участие более 73 тысяч человек. Больше половины кандидатов — это новые люди, рассказал председатель ведомства и секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов.

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«Это говорит о том, что составы местных Советов депутатов будут значительно отличаться от предыдущего созыва. Мы рассчитываем на взаимодействие и преемственность в эффективных подходах», — сказал он.

В Пушкино на довыборы в Мособлдуму партию представит Тимур Апарин. Молодой кандидат возглавляет местный фонд поддержки сотрудничества и развития и входит в состав местного политсовета «Единой России».

«Процесс предварительного голосования прошел на высоком организационном и техническом уровне. Я благодарю всех жителей, которые доверили мне свои голоса. Летом начнется выборная кампания, но на легкую прогулку рассчитывать не стоит — работа предстоит очень серьезная», — отметил он.

Победителей также определили по кандидатурам в Советы депутатов. Их партия будет выдвигать для замещения 212-ти мандатов.

Всего в России в голосовании участвовали более трех миллионов человек. Процедуру провели в 55 регионах. Оно прошло с 22 по 28 мая. В нем могли поучаствовать все зарегистрированные на территории избиратели. Списки победителей будут утверждены после рассмотрения на конференции «Единой России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе Информационного центра. Туда направляются обращения жителей Подмосковья, участников СВО и их семей.

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