02 июня 2023, 16:57
Итоги предварительного голосования за кандидатов для участия в выборах от «Единой России» подвели в Подмосковье
Подмосковная фракция партии «Единая Россия» утвердила итоги предварительного голосования. Оно прошло на территории 10 округов, где осенью проведут муниципальные выборы. Кроме того, жители голосовали за претендентов на кампанию по довыборам в Мособлдуму в Пушкино.
Как рассказали в Мособлдуме, в голосовании приняли участие более 73 тысяч человек. Больше половины кандидатов — это новые люди, рассказал председатель ведомства и секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов.
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«Это говорит о том, что составы местных Советов депутатов будут значительно отличаться от предыдущего созыва. Мы рассчитываем на взаимодействие и преемственность в эффективных подходах», — сказал он.
В Пушкино на довыборы в Мособлдуму партию представит Тимур Апарин. Молодой кандидат возглавляет местный фонд поддержки сотрудничества и развития и входит в состав местного политсовета «Единой России».
«Процесс предварительного голосования прошел на высоком организационном и техническом уровне. Я благодарю всех жителей, которые доверили мне свои голоса. Летом начнется выборная кампания, но на легкую прогулку рассчитывать не стоит — работа предстоит очень серьезная», — отметил он.
Победителей также определили по кандидатурам в Советы депутатов. Их партия будет выдвигать для замещения 212-ти мандатов.
Всего в России в голосовании участвовали более трех миллионов человек. Процедуру провели в 55 регионах. Оно прошло с 22 по 28 мая. В нем могли поучаствовать все зарегистрированные на территории избиратели. Списки победителей будут утверждены после рассмотрения на конференции «Единой России».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе Информационного центра. Туда направляются обращения жителей Подмосковья, участников СВО и их семей.
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