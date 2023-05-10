Подмосковье 10 мая 2023, 18:16 Итоги конкурса программ национально-культурных автономий подвели в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Конкурсный отбор проектов национально-культурных автономий прошел в Подмосковье с 1 по 31 марта. Победители получат гранты для финансирования общественного полезных программ.

Как рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе, поддержку в размере четырех миллиардов получат девять проектов. В течение года участники организуют традиционные праздники, выставки, фестивали и другие мероприятия.

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«Все это помогает нам сохранять и продвигать культурное наследие каждой национальности, укреплять взаимоотношения между разными народами», — добавила она.

Победителями стали представители еврейской, татарской, мордовской и других автономий. Всего в регионе работает около 70 таких объединений — они помогают жителям с одинаковыми культурными традициями и интересами обмениваться опытом и сотрудничать.

Победители конкурса получат субсидии из регионального бюджета и реализуют свои проекты в этом году. Среди них фестиваль еврейской культуры, фестиваль национальных культур «Единство под открытым небом» имени народных артистов России Аллы Йошпе и Стахана Рахимова, XXI Московский областной татарский национально-культурный праздник и другие.

Министерство информационных и социальных коммуникаций предоставляет гранты национально-культурным автономиям с 2012 года. За это время поддержку получили 18 объединений на общую сумму свыше 19 миллионов рублей.

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