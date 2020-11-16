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    16 ноября 2020, 17:57

    Итальянский производитель инвестирует 2 млрд рублей в новый проект в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Торжественная церемония закладки камня-капсулы в строительство нового завода компании K-Flex состоялась в Подмосковье. Производственно-складской комплекс площадью 24 тысячи м² появится в городском округе Истра. Строительные работы планируют завершить уже в августе–сентябре 2021 года.
    Итальянский производитель инвестирует 2 млрд рублей в новый проект в Подмосковье

    «Итальянская компания K-Flex ведет свою деятельность в Московской области с 2005 года. За 15 лет производитель теплоизоляции инвестировал в свои проекты порядка пяти миллиардов рублей. Благодаря плодотворному сотрудничеству с властями региона и, в частности, поддержке Мининвеста Подмосковья, компания K-Flex развивается и продолжает наращивать производственные мощности», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

    Министр уточнила, что в новый завод инвестируют два миллиарда рублей. На предприятии будет создано 90 рабочих мест.

    Итальянский производитель инвестирует 2 млрд рублей в новый проект в Подмосковье | Изображение 1

    На новом заводе компании наладят выпуск инновационных для рынка теплоизоляционных материалов. Продукцию будет экспортировать в Беларусь, Украину, Казахстан, Грузию, Молдавию, Киргизию, Армению, Азербайджан, Индию и Китай. Компания займет лидирующие позиции среди производителей технической теплоизоляции из вспененного каучука на территории СНГ.

    Итальянский производитель инвестирует 2 млрд рублей в новый проект в Подмосковье | Изображение 2

    Капсула времени будет открыта в 2120 году, помимо послания, в нее заложены образцы выпускаемой продукции K-Flex, а также фото- и видеоматериалы о ней.

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