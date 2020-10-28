Крупное производство шампиньонов запустили в Электростали

Крупный завод, производящий шампиньоны, запустили в подмосковной Электростали. Его оснастили новейшим оборудованием из Голландии. Здесь жителям предложат высокооплачиваемые рабочие места.

Торжественную церемонию запуска торгового дома «Богородские овощи» посетил президент Абхазии Аслан Бжания. Это связано с тем, что республику заинтересовало сотрудничество с крупными производителями Подмосковья.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. По его словам, завод трудоустроит больше 250 сотрудников.

За один оборот собирают до 35 килограммов продукции с каждого квадратного метра. А с поэтапным выходом на проектную мощность грибной комплекс сможет производить пять тысяч тонн грибов в год Андрей Разин.

Он уточнил, что начавший работать персонал прошел обучение. На заводе обустроили 24 камеры для производства шампиньонов. И в каждой из них площадь для выращивания грибов составляет около 960 квадратных метров.

«Здесь уже установили современное голландское оборудование и построили свою котельную для качественного пропаривания», — отметил Андрей Разин.

Он подчеркнул, что предприятие позаботится о вкусе и качестве продукции. Здесь сохранят ее свежесть и питательные качества. Шампиньоны быстро охлаждают, упаковывают и отправляют на прилавки магазинов.

Сбор продукции производят в перчатках одним касанием, после чего грибы сразу же попадают в тару. Следующим, кто возьмет их в руки, будет уже покупатель Андрей Разин.

По словам Разина, минимальное время доставки шампиньонов с полки выращивания до прилавка магазинов не превышает двух часов.