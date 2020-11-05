Московский НПЗ подарил лебедей Ландшафтному парку «Митино»

В пруду Московского нефтеперерабатывающего завода родилось шестое поколение лебедей. МНПЗ уже несколько лет распределяет новых птенцов по другим водоемам. В этот раз он подарил малышей Ландшафтному парку «Митино».

Многие лебеди, которых мы видим в разных парках Москвы и Подмосковья, на самом деле родились в одном месте. Более того, некоторые из них — родственники. Например, Облачко и Солнышко, которые появились на пруду Московского нефтеперерабатывающего завода. На «лебедином озере» птицам хорошо, потому они регулярно приносят потомство, а Московский НПЗ уже несколько лет распределяет детенышей по другим водоемам.

В этот раз к переезду готовятся двое подростков — они отправятся на новое место со своими родителями. Теперь они будут жить в Ландшафтном парке «Митино», но сперва поедут на передержку в Бабушкинский парк Москвы. Там их уже ждут местные крылатые жители — гуси.

«Многие поколения лебедей Московского НПЗ стали настоящим символом Капотни. И, конечно, это говорит о том, что птицы живут в комфортных условиях. Мы рады новым обитателям парка Митино, которые появились благодаря такому совместному экологическому проекту с предприятием. Птицы останутся на зимовку в специально оборудованном тёплом вольере в сквере по Олонецкому проезду, а весной будут радовать посетителей ландшафтного парка „Митино“ на Пенягинском пруду», — подчеркнул директор парка «Митино», депутат Московской городской Думы Игорь Бускин.

В этом парке лебеди пробудут несколько месяцев и скоро отправятся зимовать в теплые вольеры. За ними обещают ухаживать как на курорте.

«Лебединые ряды» московских парков пополняются. Белоснежных птиц можно увидеть в ЦПКиО им. Горького, Сокольниках и Царицыно.

«Митино» теперь — настоящий «лебединый парк». Приятно наблюдать, что пруд Московского НПЗ в Капотне — тоже является прекрасным местом отдыха для жителей со сложившейся экосистемой, где можно понаблюдать за птицами», — отметила и. о. заместителя директора «Мосгорпарка» Дарья Косинова.

Больше всего лебеди любят пекинскую капусту. Так что, если захотите угостить, берите зелень, но никак не хлеб. Это вредно и даже опасно. В Митинском парке молодую семью ждет просторное жилье. И даже с шестью соседями, которые тут уже обитают, места в лебедином царстве хватит.