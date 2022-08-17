Итальянский художник создаст уникальный мурал в Балашихе на фестивале «Культурный код»

Художник из Италии Йорит Агоч, который выступил против отмены русской культуры на Западе, приедет в Россию для участия в фестивале «Культурный код». В его рамках он создаст уникальный мурал — на 15-этажном фасаде автор изобразит итальянского живописца Караваджо.

Это станет своеобразным продолжением арт-высказывания, которое накануне стрит-арт-художник сделал в Неаполе — в марте он написал огромный портрет Федора Достоевского на фасаде Технического института имени Аугусто Риги в знак протеста против запрета курса о русском писателе в Миланском университете. Мурал вызвал широкий общественный резонанс в Италии, запрет на курс о русском писателе был снят.

«Я считаю Караваджо одним из величайших итальянских художников всех времен. Федор Достоевский, которого я писал в Италии, на мой взгляд, равносилен его фигуре. Я решил, что будет неправильно писать человека русского искусства в Италии, а затем ехать в Россию и снова создавать портрет представителя российской культуры. В этом не было бы баланса. Задумка в том, чтобы создавать мосты дружбы между двумя странами. Именно поэтому в Италии — великий деятель русской культуры и искусства, а в России — великий итальянский художник», — сказал Йорит Агоч.

Ранее художник заявлял, что он интересуется Достоевским, его любимой является фраза писателя «красота спасет мир».

Фестиваль «Культурный код» будет проходить в Балашихе с 20 августа по 17 сентября. На нем будут созданы муралы на 30 фасадах зданий высотой от 14 до 20 этажей. Их авторами станут художники из Испании, Италии, Сербии, Бразилии, Аргентины, Мексики и других.

Организаторами фестиваля «Культурный код» в 2022 году выступают Фонд поддержки и развития современного искусства, АНО «Россия — страна возможностей» и администрация Балашихи. Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и информподдержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Правительство Московской области является партнером фестиваля.

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