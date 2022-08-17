Стенд Подмосковья на фестивале «Таврида.ART» стал одним из самых посещаемых

В этом году в фестивале «Таврида.ART» принимают участие порядка 4000 творческих ребят из всех регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсона, Запорожья. Свои стенды представили 9 субъектов РФ: Московская, Тульская, Белгородская области, Татарстан, Севастополь, Республика Саха, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский, а также Пермский край.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, посетив стенд Московской области, отметил его неординарную концепцию — любовь между традициями и новыми технологиями. Главными элементами брендинга являются подмосковная матрешка и космонавт.

Для того, чтобы посетителям было комфортно, в зоне организован Wi-Fi, а также бесплатная раздача прохладительных напитков. Работает и кондиционер, который отлично спасает участников и гостей от сильной жары.

«Мы старались сделать наш стенд креативным и полезным. Надеюсь, что не ошиблись с наполнением, потому что с первых минут работы он вызвал большой интерес и ажиотаж. Впереди еще несколько дней фестиваля, мы приглашаем всех в гости — посетить мастер-классы и творческие занятия, сделать фото на память с космонавтом и матрешкой, рассказать о себе или узнать что-то новое и, конечно, обзавестись новыми знакомствами», — рассказала Екатерина Швелидзе, министр информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Каждое утро возле стенда Подмосковья проходят занятия по йоге. Потом начинается творческое время. Проходят мастер-классы, на которых каждый может создать объекты на тему фестиваля, который проводится уже четвертый год подряд.

«На выставке регионов стенд Московской области — один из самых ярких и заметных! Здесь много активностей, каждый может найти занятие себе по душе — молодцы, очень круто! Я рада, что молодежь Севастополя и молодежь Подмосковья дружат и так классно представляют свои регионы на фестивале!», — отметила заместитель начальника Управления по делам молодёжи и спорта города Севастополя Марина Слонченко.

Стенд Подмосковья стал одним из самых посещаемых. В сравнении с прошлогодними показателями, его площадь была значительно расширена. Каждый день здесь собираются проводить паблик-токи на увлекательные темы о креативной экономике и возможностях для современной молодежи.