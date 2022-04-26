Истринские коммунальные службы приступили к весеннему оформлению округа

В городском округе Истра коммунальные службы начали традиционную работу по весеннему оформлению округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Первым пунктом в списке работ стало украшение вертикальных архитектурных форм на четырех круговых движениях — два в Павловской Слободе, и по одному — в Давыдовском и Лешкове. Сейчас рабочие завезли щепу, которой проводится оформление. В дальнейшем на каждом объекте будут высажены цветы.

Всего в Истре к 9 Мая планируют высадить более 35 тысяч цветов сортов «Виола» и «Бархатцы» на братских захоронениях и мемориалах павшим воинам. Также ко Дню Победы будут завершены работы по оформлению декораций вертикального озеленения, которые украшают Истру уже второй год подряд.

Ко Дню округа, который будут праздновать 12 июня, планируется высадить более 250 декоративных кустарников и порядка 300 тысяч однолетних и многолетних цветов в парках и скверах.

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