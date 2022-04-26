Праздничный концерт устроили в Истре для работников труда

Работников труда поздравили с праздником в Истре. Для руководителей организаций и сотрудников организовали концерт, а также вручили им благодарственные письма и подарки.

«Вы, уважаемые участники нашего праздника, каждый на своем месте вносите большой вклад в наше общее благополучие Истринского края, в наше общее благополучие всего Подмосковья,. Да что там скромничать, укрепляете все наше государство. Спасибо вам за это», — обратилась к собравшимся глава городского округа. Истра Татьяна Витушева.

Поздравили и руководителей организаций, и специалистов рабочих профессий, и целые производственные трудовые коллективы.

«У нас более пяти тысяч предприятий. 60 тысяч наших жителей на них трудятся. Это большие цифры, которые, конечно, мы будем стараться увеличивать. <…> Эти люди развивают нашу страну в экономическом и в социальном направлениях», — отметил депутат Московской областной Думы Сергей Маликов.

Все работники получили благодарственные письма и подарки. Целый день в их адрес звучали поздравительные слова. Коллективы и артисты городского округа порадовали гостей яркими номерами.