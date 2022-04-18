Глава Подмосковья назвал уборку дворов и подъездов приоритетными задачами в социальной сфере

Ключевые задачи в социальной сфере — своевременная уборка дворов, обеспечение чистоты подъездов жилых домов, а также «активности в парках», заявил глава Московской области Андрей Воробьев 18 апреля.

Он отметил, что около 45% жалоб жителей относятся к благоустройству дворов.

«Знаю, что команда внедряет алгоритмы, которые позволят эту долю обеспокоенности наших жителей уменьшить. Я очень надеюсь, что каждый глава понимает меру ответственности. От вашей работы зависит то, насколько интенсивными будут перемены во дворах», — подчеркнул Воробьев.

Он напомнил, что весь социальный блок предпринимает «заметные усилия» в части своевременной уборки мусора, благоустройства, чистоты подъездов. Глава региона выразил надежду на то, что усилия принесут должный результат.

«Активность в парках для нас тоже является приоритетом. Если сегодня погода еще только настраивается, то, очевидно, через две недели в наших парках будет аншлаг, как и прежде», — добавил Андрей Воробьев.

Он сообщил, что опросы и встречи с жителями, проведенные «главами и коллегами из министерства», продемонстрировали запрос на благоустройство парков и массовый спорт. Люди хотят проводить в парках больше времени.