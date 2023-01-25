Подмосковье 25 января 2023, 11:37 Истра стала самым популярным направлением экскурсий у участников «Активного долголетия»

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Участники проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали чаще ездит на экскурсии по региону. Самым популярным направлением у них оказалась Истра, рассказала глава Минсоцразвития области Людмила Болатаева.

«Самыми популярными экскурсионными направлениями стали: Истра, Сергиев Посад и Коломна. Отметим, что в прошлом году экскурсии посетили почти 60 тысяч участников», — сообщила она.

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Кроме того, пенсионеры полюбили поездки в Одинцово, Дмитров, Химки, Пушкино, Павловский Посад, Раменское и Подольск.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность постоянного общения с жителями для развития региона. По мнению губернатора, коммуникация помогает решать проблемы, которые беспокоят людей.

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