Умные камеры выявили свыше 14 тысяч нарушений чистоты и порядка в Подмосковье | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 18:36 Поделиться Telegram

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Viber Умные камеры выявили свыше 14 тысяч нарушений чистоты и порядка в Подмосковье

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Автоматизированные системы фиксации помогли обнаружить свыше 14 тысяч нарушений в содержании территорий в Подмосковье. Оборудованием с искусственным интеллектом оснащены шесть автомобилей ГУСТ, рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

«За первое время работы удалось выявить существенное количество нарушений в работе коммунальных предприятий Подмосковья, а также повысить точность работы системы: ранее чувствительность нейросети была 85%, но уже за неделю удалось повысить положительный отклик еще на 2%», — добавила она.

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Разработчики рассказали, что систему продолжат совершенствовать несмотря на высокие показатели. В нее так же добавят фильтр по координатам, который сможет определять округа с наибольшим количеством нарушений. Однако автомобили с таким оборудованием не смогут заменить инспекторов, заметили в ГУСТ. Проверки продолжат проводить сотрудники ведомства.

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Светлана Аипова добавила, что система способна выявлять более 70 видов круглогодичных нарушений и свыше 35 зимних на скорости до 90 километров в час.

«Кроме того, наша команда начала тестировать „умные“ камеры нагрудно-плечевого формата. По ним также подведем первые результаты в ближайшее время», — рассказала она.

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