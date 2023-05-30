Подмосковье 30 мая 2023, 17:17 Искусственный интеллект помог выявить свыше 13 тысяч нарушений порядка в Подмосковье в мае ГУСТ МО

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Мобильные комплексы Главного управления содержание территории помогли выявить свыше 13 тысяч нарушений в Подмосковье в мае. Наибольшее количество из них зафиксировали в Домодедове и Красногорске.

Как рассказали в ведомстве, в работе ГУСТ имеется шесть мобильных комплексов, которые оснащены системами фотовидеофиксации. Они патрулируют все округа региона.

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По словам главы ведомства Светланы Аиповой, в Домодедове выявили 1623 нарушения, в Красногорске — 1318, а в Балашихе — 1245. В Коломне искусственный интеллект помог зафиксировать 1112 дефектов.

«Большая часть замечаний касалась: стертой дорожной разметки и повреждений асфальтового покрытия во дворах и внутриквартальных проездах. Помимо этого, ответственным организациям необходимо привести в порядок 831 опору освещения и устранить 545 вандальных изображений», — сказала Светлана Аипова.

Она добавила, что организация, ответственные за нарушения, привлекут к ответственности в виде штрафов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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