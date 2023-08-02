Подмосковье 02 августа 2023, 17:12 Искусственный интеллект начнет выявлять бездомных собак в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Искусственный интеллект обучат для отслеживания бездомных собак в Подмосковье. Его точность уже превысила 80%.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, нейросеть проанализировала 70 тысяч изображений и выявила бездомных собак с точностью 86%. В пилотном проекте задействовали 1,3 тысячи камер «Безопасного региона».

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Проект для выявления бездомных собак при помощи искусственного интеллекта реализуют в России впервые. Система будет анализировать изображения и фиксировать животных по разным категориям, в том числе по наличию хозяина, поводка и намордника. Данные будут передавать организациям, которые отлавливают, вакцинируют и чипируют собак.

«В перспективе мы работаем над тем, чтобы система могла самостоятельно определять маршрут передвижения животного. Камеры будут передавать информацию между собой, и, таким образом, специалисты по отлову смогут получить данные о местонахождении собаки в режиме реального времени. Это позволит нам превентивно решить проблему — отлавливать животных до момента обнаружения ее жителями и подачи жалобы», — добавил Филимонов.

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