Подмосковье 30 марта 2023, 11:28 Инвесторам Подмосковья напомнили о сервисе самопроверки перед получением разрешения на строительство

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Сервис самопроверки для застройщиков заработал в Подмосковье. Это тест с полезной информацией, который поможет без отказов получить разрешение на строительство.

Как рассказали в Минжилполитики региона, инвесторы должны зайти на региональный портал госуслуг, ответить на вопросы теста и получить результат с рекомендациями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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