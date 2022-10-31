Интерактивная карта для отработки обращений от семей мобилизованных появилась в Подмосковье | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 14:05 Интерактивная карта для отработки обращений от семей мобилизованных появилась в Подмосковье Министр Швелидзе: обращения семей мобилизованных в Подмосковье обобщили на тепловой карте

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В Подмосковье создали интерактивную карту для отработки обращений от семей мобилизованных. Об этом глава Министерства информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе сообщила губернатору Андрею Воробьеву на совещании.

«Хочу поблагодарить коллег из Мингосуправления за то, что они в короткие сроки оцифровали обращения жителей и нанесли их на тепловую карту Подмосковья (интерактивную карту — прим. ред.), с которой мы будем работать», — отметила Швелидзе.

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Министр пояснила, что теперь появилась возможность в автоматическом режиме видеть топ вопросов от семей и территории, откуда поступает много обращений и где «необходимо зажечь красную лампочку». Сейчас это Домодедово, Орехово-Зуево, Подольск, Дмитров, Ступино, Шатура, Восход, Молодежный и Звездный Городок.

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За последнюю неделю поступило 6170 обращений — на 51% меньше, чем за предыдущую. Большинство задают вопросы на горячей линии 122, а также через «Добродел» и «Инцидент».

Частичная мобилизация в Московской области завершилась досрочно еще в середине октября. Губернатор Андрей Воробьев пообещал семьям мобилизованных заботу и внимание. Уже около 80% из них получили положенные выплаты.