Около 80% семей военнослужащих в Подмосковье получили выплаты | 360°

31 октября 2022, 12:33
Около 80% семей военнослужащих в Подмосковье получили выплаты
Губернатор Воробьев: порядка 80% семей военнослужащих в Подмосковье получили выплаты
Около 80% подмосковных семей участников спецоперации получили положенные им выплаты, сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами. Он пообещал, что проблем с выплатами в регионе не будет.
«Пожалуй, главный вопрос последних дней — это обмундирование и дополнительное оснащение. <…> Мы его решаем и решим уже на этой неделе, у нас группы выезжают на места дислокации. С этим проблем не будет, как не будет и проблем с выплатами», — подчеркнул губернатор Воробьев.
Реклама
Он напомнил, что неделю назад выплаты получили около 60-65% семей военнослужащих.
Реклама
«Сейчас эта цифра — 80-82%», — добавил Андрей Воробьев.
Глава Московской области в очередной раз констатировал, что положенные выплаты получит каждая семья военнослужащего. Семьи «могут рассчитывать на заботу и внимание» властей региона, подчеркнул он.
Также Андрей Воробьев напомнил о досрочном окончании частичной мобилизации в Подмосковье и отметил, что поток добровольцев по-прежнему не иссякает.
Андрей Воробьев
Частичная мобилизация в РФ
Реклама
Реклама