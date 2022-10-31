Около 80% семей военнослужащих в Подмосковье получили выплаты | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 12:33 Около 80% семей военнослужащих в Подмосковье получили выплаты Губернатор Воробьев: порядка 80% семей военнослужащих в Подмосковье получили выплаты

Читать 360tv в

Около 80% подмосковных семей участников спецоперации получили положенные им выплаты, сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами. Он пообещал, что проблем с выплатами в регионе не будет.

«Пожалуй, главный вопрос последних дней — это обмундирование и дополнительное оснащение. <…> Мы его решаем и решим уже на этой неделе, у нас группы выезжают на места дислокации. С этим проблем не будет, как не будет и проблем с выплатами», — подчеркнул губернатор Воробьев.

Реклама

Он напомнил, что неделю назад выплаты получили около 60-65% семей военнослужащих.

Реклама

«Сейчас эта цифра — 80-82%», — добавил Андрей Воробьев.

Глава Московской области в очередной раз констатировал, что положенные выплаты получит каждая семья военнослужащего. Семьи «могут рассчитывать на заботу и внимание» властей региона, подчеркнул он.

Также Андрей Воробьев напомнил о досрочном окончании частичной мобилизации в Подмосковье и отметил, что поток добровольцев по-прежнему не иссякает.