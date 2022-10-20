Международный культурный кластер создадут при музее в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 15:55 Международный культурный кластер создадут при музее в Солнечногорске

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Интеллектуально историко-культурный кластер «Менделеев» создадут в Подмосковье. Проект победил во втором конкурсе Фонда культурных инициатив. На реализацию он получил грант в размере 5,7 миллиона рублей.

Эксперты признали проект лучшим в направлении «Культурный код: проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей».

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Кластер создадут в музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока в Солнечногорске. Он объединит организации, связанные идеей сохранить и популяризировать наследие Дмитрий Менделеева. Они создадут условия для просвещения молодежи и обогащения культурной и научной среды России, а также для всех направлений культурологии и креативных профессий.

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«Творческий, креативный подход дает возможность найти новые, уникальные решения в стремительно меняющемся мире», — отметили в музее.

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